پاکستان آ ئندہ سال نومبر میں ایسوشیو ڈیجیٹل سمٹ کی میزبانی کریگا
24 سے زائد ممالک کے 1ہزار سے زیادہ آئی ٹی ماہرین، سرمایہ کارشریک ہونگے
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)پاکستان نے عالمی سطح پر ایک اور اہم سنگِ میل عبور کرتے ہوئے پہلی بار ایشیااوشانیہ انڈسٹری آرگنائزیشن (ایسوشیو)ڈیجیٹل سمٹ کی میزبانی کا اعزاز حاصل کیا ہے جو نومبر 2026 میں پاکستان میں منعقد ہوگا ،سمٹ میں 24 سے زائد ممالک کے 1,000 سے زیادہ آئی ٹی ماہرین، سرمایہ کار اور عالمی ڈیجیٹل انڈسٹری کے رہنما شرکت کریں گے ۔ یہ پلیٹ فارم پاکستان کو علاقائی ڈیجیٹل ہب کے طور پر اجاگر کرنے میں مرکزی کردار ادا کرے گا۔ سمٹ میں آسٹریلیا، چین، نیوزی لینڈ، ملائشیا، سنگاپور سمیت ایشیااوشانیہ خطے کے اہم ممالک کے وفود شریک ہوں گے ۔یہ کامیابی وزارتِ آئی ٹی اور ایس آئی ایف سی کی مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ ہے ۔