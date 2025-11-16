پی ٹی آئی کا 27ویں ترمیم کی منظوری کیخلاف احتجاج کا فیصلہ
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان تحریک انصاف کا 27ویں ترمیم کی منظوری کے خلاف احتجاج کا فیصلہ،پیر کے روز تحریک انصاف کے ارکان پنجاب اسمبلی احتجاجی واک کریں گے۔
ذرائع کے مطابق پنجاب اسمبلی کے ارکان ، پنجاب اسمبلی سے لاہور ہائیکورٹ تک احتجاجی واک کریں گے اورایوان میں ریکوزیشن بھی جمع کروائی جائے گی۔ذرائع کا کہنا ہے کہ ریکوزیشن میں ستائیسویں ترامیم اور موجودہ صورت حال کو ایوان میں زیر بحث لانے کی درخواست کی جائے گی ،پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے پنجاب کے ارکان اسمبلی کو ہدایت کردی گئی ہے ۔