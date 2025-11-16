صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی آئینی عدالت اسلام آباد ہائیکورٹ کی عمارت میں منتقل

  • پاکستان
اسلام آباد(رضوان قاضی)وفاقی آئینی عدالت فعال کرنے کے لئے اسلام آباد ہائیکورٹ انتظامیہ متحرک ہوگئی،اسلام آباد ہائیکورٹ تھرڈ فلور پر 4 عدالتیں تیاری کے مراحل میں ہیں۔۔۔

 جبکہ ایڈووکیٹ جنرل آفس اور اٹارنی جنرل آفس بھی خالی کروا لیا گیا، ذرائع کے مطابق وفاقی آئینی عدالت کی 2 عدالتیں سیکنڈ فلور پر قائم ہو گئیں،جسٹس محسن اختر کیانی کورٹ ٹو خالی کرانے کا سلسلہ جاری ہے اور جسٹس محسن اختر کیانی ، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت منتقل ہونگے ،کورٹ ٹو میں وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان بیٹھیں گے اوراسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردارمحمد سرفراز ڈوگر کورٹ ون میں ہی بیٹھیں گے ۔

Dunya Bethak