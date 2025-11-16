کشیدہ حالات، پاک افغان مشترکہ پولیو مہم کا انعقاد مخدوش
رواں سال افغانستان میں 4،پاکستان میں 30پولیو کیسزکی تصدیق ہوئی ان دو ممالک کے علاوہ دنیاکے تمام ملکوں سے پولیو وائرس کا خاتمہ ہوچکا ،ڈبلیو ایچ او
اسلام آباد (ایس ایم زمان ) موجودہ کشیدہ حالات کے پیش نظر پاکستان اور افغانستان کے مابین مشترکہ انسداد پولیو مہم متاثر ہونے کا خدشہ ہے ، پاکستان اور افغانستان پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے مشترکہ پولیو مہم کا انعقاد کرتے ہیں تاہم پاکستان و افغانستان کے مابین کشیدگی کے باعث مشترکہ انسداد پولیو مہم ہونا مشکل ہے ، افغانستان میں سال 2025 میں پولیو وائرس کے 4 اور پاکستان میں 30 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے ،وفاقی دارالحکومت سمیت ملک بھر کے 99 اضلاع پولیو وائرس کے حوالے سے ہائی رسک قرار دئیے گئے ہیں ۔ افغانستان میں سال 2024 میں 22 ، سال 2023 میں چھ پولیو وائرس کے کیسز کی تصدیق ہوئی تھی، پاکستان میں رواں سال 2025 میں اب تک 30 پولیو وائرس کے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے ۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیامیں پاکستان اور افغانستان ہی پولیو وائرس کا شکار ہیں باقی ممالک میں پولیو وائرس کا خاتمہ ہو چکا ہے ۔ وزارت قومی صحت اور انسداد پولیو پروگرام کے حکام نے اس مشترکہ انسداد پولیو مہم کے حوالے سے سوالات کے جوابات نہیں دئیے ۔