زرداری مافیا سندھ میں خانہ جنگی کرانے کی کوشش کر رہا، زین شاہ
کراچی (این این آئی) صدر سندھ یونائیٹڈ پارٹی اور کنوینر دریائے سندھ بچاؤ تحریک سید زین شاہ نے کہا ہے کہ سکھر میں 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف وکلا کے پرامن کنونشن کے دوران سادہ کپڑوں میں ملبوس پیپلز پارٹی کے جیالوں نے ریاستی سرپرستی میں حملہ کیا۔۔۔
جس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، یہ اقدام نہ صرف وکلا برادری پر حملہ ہے بلکہ آئین، قانون، جمہوری اقدار اور اظہار رائے کی آزادی پر بھی کھلا حملہ ہے ۔ ایک بیان میں سید زین شاہ نے مزید کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف وکلا کے پرامن کنونشن اور ان کی آئینی جدوجہد، اصولی موقف اور تیزی سے منظم ہوتی ہوئی تحریک سے خوفزدہ ہوکر زرداری مافیا سندھ کے اندر خانہ جنگی کرانے ، انتشار پھیلانے اور جمہوری آوازوں کو دبانے کی مذموم کوشش کر رہا ہے ، جس کے ذمہ دار وزیر داخلہ ضیا لنجار ہیں۔