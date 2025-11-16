مودی کی سرپرستی ، آر ایس ایس کی امریکہ میں خفیہ لابنگ بے نقاب
امریکی کانگریس سمیت مختلف پالیسی ساز اداروں پر اثر انداز ہونے خطیر رقوم خرچ عالمی سطح پر انتہا پسند نظر ئیے کے فروغ کی کوششیں تشویش کا باعث ،ماہرین کا انتباہ
اسلام آباد (سید ظفر ہاشمی )مودی حکومت کی سرپرستی میں انتہا پسند ہندوتوا نظر ئیے کو فروغ دینے والی آر ایس ایس عالمی سطح پر اپنے ایجنڈے کی ترویج کے لیے سرگرم ہو چکی ہے اور بیرونِ ممالک لابنگ کے منظم نیٹ ورک کے ذریعے بھارت کے تشخص کو بہتر بنانے کی کوششوں میں مصروف ہے ۔امریکی جریدے پریزم کی تازہ تحقیق کے مطابق آر ایس ایس نے ایک بڑی امریکی لا فرم کی خدمات حاصل کر کے امریکی کانگریس سمیت مختلف پالیسی ساز اداروں پر اثر انداز ہونے کے لیے خفیہ لابنگ شروع کی۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تنظیم نے امریکہ میں لابنگ پر خطیر رقوم خرچ کیں، جبکہ فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ (FARA) کے تحت خود کو غیر ملکی ادارے کے طور پر رجسٹرڈ نہ کرواتے ہوئے یہ سرگرمیاں جاری رکھیں۔امریکی صحافی میگھناد بوس کے مطابق یہ سرگرمیاں FARA قانون کی دانستہ خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہیں، جبکہ معروف سکالر ڈاکٹر آڈری ٹرشکے نے خبردار کیا ہے کہ ایسی خفیہ لابنگ نہ صرف امریکی قوانین کے خلاف ہے بلکہ انتہا پسند نظر ئیے کے فروغ کے خدشات بھی بڑھاتی ہے ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ میں اس کی بڑھتی سرگرمیاں عالمی امیج بہتر بنانے کی کوشش ضرور ہیں، مگر درحقیقت یہ ہندو توا نظر ئیے کے پھیلاؤ اور ریاستی اثرورسوخ کے استعمال کا تسلسل ہیں۔