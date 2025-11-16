بشریٰ کے کارناموں کے چرچے عالمی میڈیا میں ہورہے :وزرا
عمران کے فیصلوں کے پیچھے جھوٹ کا پورا نظام تھا :عطاتارڑ،رانا ثنا ،طلال ،عون
لاہور،کراچی ،فیصل آباد،اسلام آباد (کورٹ رپورٹر، مانیٹرنگ ڈیسک ،دنیا نیوز،نیوز ایجنسیاں) مسلم لیگ ن کے رہنماؤں اور وفاقی و صوبائی وزرا نے سابق خاتون اول بشریٰ بی بی کے حوالے سے شائع برطانوی جریدے کی رپورٹ پر اپنے ردعمل میں کہا ہے کہ دی اکانومسٹ کے آرٹیکل میں جو بھی چھپا ہے وہ بالکل درست ہے ، ہم تو یہ پہلے بھی بتاتے رہے ، بانی پی ٹی آئی کے بعد بشریٰ بی بی کے کارناموں کے چرچے عالمی میڈیا میں ہورہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ عمران خان کے دور کے جتنے فیصلے تھے وہ سب روحانیت کا لبادہ اوڑھے ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کرتی تھیں ، عالمی جریدے بھی اب لکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے فیصلوں کے پیچھے جھوٹ اور بہتان کا پورا نظام موجود تھا ، ان کے تمام اہم معاشی اور سیاسی فیصلے ان کی اہلیہ کرتی تھیں اورفیصلوں پر اثر انداز ہوتی رہیں ،سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو بھی ایسے ہی فیصلوں کے تحت وزارت اعلیٰ کے عہدے پر تعینات کیا گیا تھا ۔
عطا اللہ تارڑ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے 2017 ء میں بانی کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ دائر کیا تھا ،یہ دعویٰ اس وقت کیا گیا جب بانی نے پانامہ کیس واپس لینے کے لیے شہباز شریف پر دس ارب روپے کی پیشکش کا بے بنیاد الزام لگایا،بانی نے وزیراعظم شہباز شریف پر جھوٹا الزام عائد کیا تھا ۔ ایک سوال پر عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ آئینی نوعیت کے کیسز سننے کے لیے الگ بینچ یا عدالت قائم ہونے سے عوام کو فائدہ ہوگا، 27ویں آئینی ترمیم کو عجلت میں منظور کرنے کا الزام درست نہیں ،جھوٹے بیانیوں اور پروپیگنڈے سے ملک کو نقصان پہنچ رہا اور حکومت حقائق کی بنیاد پر آگے بڑھ رہی ہے ، پی ٹی آئی کا بیانیہ بعض بیرونی عناصر خصوصاً افغانستان کے پروپیگنڈا کے ساتھ مل جاتا ہے جو پاکستان کیلئے خطرناک ہے ۔ ادھروزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری نے اپنے ردعمل میں کہا ہے کہ جو سرکار جادو ٹونے سے چلے ، اندازہ لگالیں اس نے ملک کے ساتھ اور کیا کیا کِیا ہوگا ،بزدار کی تقرری سے لے کر اہم ترین تقرری تک جادو ٹونے سے کام ہوتا رہا، گوگی، پنکی والا گٹھ جوڑ تھا، بزدار لگا کر فائدہ لینا تھا ،بانی کو کنٹرول کر کے ہیرے کی انگوٹھی، پلاٹ، 190 ملین پاؤنڈ میں بشریٰ بی بی ملوث رہیں، کرپشن کی غضب کہانی نے بنی گالا کو منی گالا بنایا۔
وزیراعظم کے مشیر رانا ثنا اللہ نے فیصل آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ جو دوسرے کیلئے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے ، جو کرو گے وہ بھرو گے ، ایک حکومت نے میرے خلاف ناجائز ہیروئن کا کیس بنایا، کرپشن ختم کرنے کا نعرہ لگانے والوں کے دور میں فرح گوگی، پنکی پیرنی جیسے کردار سامنے آئے ۔رانا ثنا نے مزید کہا کہ آج مہنگائی، غربت سے عام آدمی ناراض اور غصے میں ہے ، یہ مہنگائی ہماری لائی ہوئی نہیں، حکومت چاہتی ہے مہنگائی کم کی جائے لیکن آئی ایم ایف نے اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ نفرت اوربغض کی سیاست نے ملک کو کچھ نہیں دیا ، ایک آدمی کہتا تھا مجھ پر منشیات کا درست کیس بنایا گیا، اب معافیاں مانگ رہا ہے ، کرپشن ختم کرنے کے نام پر فرح گوگی اور پنکی کے کردارلائے گئے ۔مشیر وزیر اعظم و سینیٹر نے مزید کہا کہ معرکہ حق کی کامیابی کے بعد پاکستان کا ریڈ کارپٹ استقبال ہو رہا ہے ، معرکہ حق کے بعد بھارت پوری دنیا میں رسوا ہوا، پاکستان کو جو عزت ملی اس سے ہمارے معاشی حالات بہتر ہوں گے ، سعودی عرب کی سرزمین کیلئے تن من دھن قربان کرنے کیلئے تیار ہیں۔
وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ اکانومسٹ نے وہی لکھا جو ہم بتاتے رہے ہیں ،بانی نے اقتدار پر قابض رہنے کیلئے سازشیں کیں ، تحریک انصاف نے ہندوستان اور اسرائیل سے فنڈنگ لی ، تحریک انصاف کے حامی یہ آرٹیکل بار بار پڑھیں، 1992 کے بعد عمران خان کی صرف ایک ہی کوشش تھی کہ اقتدار میں آ جائیں۔وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ عوام کو خدمت کا درس دینے والے خود کرپشن میں ڈوبے ہوئے تھے ، موجودہ وزیراعظم کا پوری دنیا میں استقبال جادو ٹونے کی بنیاد پر نہیں ہوتا ۔اُن کا کہنا تھا کہ آئینی فیصلوں سے لے کر کابینہ کی تشکیل تک سب بشریٰ پیرنی کے ہاتھوں میں تھا، یہ شخص ایک نشست کے لیے پرویز مشرف کی منتیں کرتا رہا۔ وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانیز عون چودھری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ برطانوی جریدے کے آرٹیکل میں جو بھی چھپا ہے وہ بالکل درست ہے ، شرمناک ہے کہ وزیراعظم سرکاری فیصلے بیوی سے پوچھ کر کرتے تھے ۔ 25کروڑ عوام کا مذاق بنایا گیا اس سے ملک کی عالمی سطح پر جگ ہنسائی ہوئی ہے ۔
وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے بھی رپورٹ کو سو فیصد درست اور حقائق کے مطابق قرار دیتے ہوئے کہا کہ بانی کے بعد بشریٰ کے کارناموں کے چرچے عالمی میڈیا میں ہورہے ہیں ،برطانوی جریدے نے جعلی پیرخانے اور روحانیت میں چھپی شیطانیت سے پردہ اٹھایا جو مخالفین کو کہتا تھا چھوڑوں گا نہیں وہ خود جعلی طریقے سے اپنی زوجہ تک پہنچائی جانے والی معلومات کو روحانیت سمجھتا تھا، 4 سال تک کوچ اور پیرنی نے بانی کو بیوقوف بنایا۔عظمیٰ بخاری نے مزید کہا ہے کہ تبدیلی اور کرپشن کے خاتمے کے دعویدار سے بشریٰ حلال کرپشن کرواتی رہیں۔ پنکی،گوگی ،کوچ اور بزدار نے مل کر بانی پی ٹی آئی کوچار سال ڈگڈی پر نچایا، مخالفین کو دیوار میں چنوانے والوں کی روحانیت تین سال سے دفن ہو گئی ، آج مریم نواز کی حکومت میں بشریٰ بی بی کو جیل میں بی کلاس کی مکمل سہولیات مہیا کی جارہی ہیں ،یہ اپنا اپنا ظرف ہے ۔