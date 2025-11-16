27ویں ترمیم سے نسلہ ٹاور بچ جاتا
کراچی(کامرس رپورٹر، این این آئی)وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ اگر 27ویں آئینی ترمیم پہلے آجاتی تو نسلہ ٹاور مسمار ہونے سے بچ جاتا،بہت جلد کراچی کے انفرا اسٹرکچر بہت بہتر کیاجائے گا۔۔۔
ملکی معیشت میں کراچی کا 70 فیصد حصہ ہے لیکن وفاق کی جانب سے کراچی کو بی آرٹی منصوبہ دے کربہلایا گیا،100 ارب روپے کاوعدہ بھی وفا نہیں ہوا،آباد سستی رہائشی سکیموں کا مسودہ دے سندھ حکومت مکمل تعاون کرے گی،شعبہ تعمیرات کے مسائل سے آگاہ ہیں ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آباد ہاؤس میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ناصر شاہ نے کہا کہ27 ویں آئینی ترمیم کراچی کے لوگوں کے فائدے کے لئے بنی ہے ، سندھ میں موجود صوبائی مشینری کے اخراجات کی تکمیل نہیں ہو پارہی، ایسے میں نئی اسمبلیاں،عدالتیں اور انفرا اسٹرکچر بنانا ممکن نہیں۔