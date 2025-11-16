صدر زرداری پارٹی کے عہدیدارنہیں
اسلام آباد (آئی این پی) پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمان شازیہ مری نے کہا ہے کہ صدر آصف زرداری پارٹی کے شریک چیئرمین نہیں ہیں۔
ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے شازیہ مری نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم سے پارلیمان مضبوط ہوا ہے ، 27ویں ترمیم سے عدلیہ کو نقصان نہیں ہوا بلکہ اس سے عدلیہ پر کیسز کا بوجھ کم ہوجائے گا۔پی پی پی ترجمان نے کہا کہ آئینی عہدوں کو یہ استثنیٰ دیگر ممالک میں بھی حاصل ہے ، صدارتی مدت کے بعد صدر پبلک آفس ہولڈر بنیں گے تو استثنیٰ ختم ہوجائے گا۔انہوں نے کہا کہ آصف زرداری پارٹی کے کو چیئرمین نہیں ہیں، صدر مملکت مدت پوری ہونے کے بعد سیاست میں آئیں گے تو استثنیٰ نہیں رہے گا۔