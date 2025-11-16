صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

27 ویں ترمیم قبضے کی سازش

  • پاکستان
27 ویں ترمیم قبضے کی سازش

ملتان(کورٹ رپورٹر)سینئر سیاست دان مخدوم جاوید ہاشمی نے کہا ہے 27 ویں آئینی ترمیم دراصل طاقتور طبقے کے قبضے کی سازش ہے، ججوں کی عمر بڑھانے۔۔۔

 منتقلی کے اختیارات دینے اور حکومت کے پسندیدہ جج تعینات کرنے کی راہ ہموار کرنے کے لئے یہ ترمیم عدلیہ کی آزادی، جمہوریت اور سول بالا دستی کے تابوت میں آخری کیل ہے ،تین ججز نے استعفیٰ دیکر قوم کی ترجمانی کی ۔ ڈسٹرکٹ بار سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا وہ تمام سیاسی جماعتوں، وکلا اور عوام سے اپیل کرتے ہیں اس غیر آئینی اقدام کے خلاف متحد ہو جائیں۔

