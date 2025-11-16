پنجاب پبلک سروس کمیشن کا مختلف اسامیوں کے تحریری و حتمی نتائج کا اعلان
لاہور(خبرنگار)پنجاب پبلک سروس کمیشن نے پنجاب پولیس میں سب انسپکٹر اوپن میرٹ، اسسٹنٹ سپرنٹنڈ نٹ جیل سروس کوٹہ اور دیگر اسامیوں کے تحریری اور حتمی نتائج کا اعلان کر دیا، محکمہ جیل خانہ جات میں اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ جیل کی 115 اسامیوں کے لیے 429امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں۔
لیڈی اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ جیل کی 14اسامیوں کے لیے 23امیدوار،محکمہ ایکسائز میں ڈپٹی ڈائریکٹر لیگل کی دو اسامیوں کیلئے 166 امیدوار ،پنجاب پبلک سروس کمیشن میں جونیئر کلرک کی 10 اسامیوں کے لیے 153 امیدوار ،محکمہ پولیس میں سب انسپکٹر فیصل آباد ریجن کی 30 اسامیوں کیلئے 133 امیدوار کامیاب ہوئے ،ساہیوال ریجن کی 23 اسامیوں کے لیے امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ، سرگودھا ریجن کی سب انسپکٹر کی 30 اسامیوں کیلئے 130 امیدوار پاس ہوئے جبکہ شیخوپورہ ریجن کی 23 اسامیوں کے لیے 101 امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ، دو اسامیوں کے حتمی نتائج کا بھی اعلان کیا گیا، محکمہ یوتھ افیئرز اینڈ سپورٹس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر پبلک ریلیشن کی ایک اسامی کیلئے ایک امیدوار جبکہ لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں پرسنل اسسٹنٹ کی ایک اسامی کیلئے ایک امیدوار حتمی طور پر کامیاب ہوا ۔