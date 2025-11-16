غیر ملکی ہیکرز کا پنجاب فارنزک سائنس ایجنسی کے ڈیٹا پر حملہ ناکام
لاہور (مانیٹرنگ ڈیسک) غیر ملکی ہیکرز کی جانب سے پنجاب فارنزک سائنس ایجنسی کے ڈیٹا پر سائبر حملہ کیا گیا جسے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ناکام بنا دیا گیا۔
ترجمان پنجاب فارنزک سائنس ایجنسی کے مطابق پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور فارنزک سائنس ایجنسی کی ٹیموں نے مشترکہ طور پر سائبر حملہ ناکام بنایا۔ترجمان نے بتایا کہ سائبر اٹیک سے محفوظ رہنے کے لیے پلان موجود تھا جس پر فوری عمل درآمد کیا گیا، جبکہ پنجاب فارنزک سائنس ایجنسی کا تمام ریکارڈ اور رپورٹس مکمل طور پر محفوظ ہیں۔