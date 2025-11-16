صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور کا دنیاکے آلودہ ترین شہروں میں دوسرا نمبر،دہلی سر فہرست

  • پاکستان
لاہور(نیوزایجنسیاں)لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں فضائی معیار بدستور خراب ہے، لاہور 439 اے کیو آئی انڈیکس کے ساتھ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر موجود رہا۔

پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی فضا کا معیار خراب ریکارڈ کیا گیا جس میں گوجرانوالہ میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد808 جبکہ فیصل آباد میں 507 ریکارڈ کی گئی۔عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں بھارتی دارالحکومت نئی دہلی پہلے نمبر پر براجما ن رہا ، نئی دہلی کا اے کیو آئی انڈیکس 519 ریکار ڈ کیا گیا۔

