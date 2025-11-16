صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھ سے بلوچستان جانے والی 18 انچ قطر کی گیس لائن تباہ

  • پاکستان
سندھ سے بلوچستان جانے والی 18 انچ قطر کی گیس لائن تباہ

کراچی (آئی این پی) سندھ کے شہر شکارپور سے کوئٹہ جانے والی گیس پائپ لائن مچھ کے قریب تباہ ہوگئی۔

سوئی سدرن گیس کمپنی کے حکام نے واقعہ کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ شکارپور سے کوئٹہ جانے والی گیس پائپ لائن مچھ کے قریب تباہ ہوئی، 18 انچ قطر کی پائپ لائن سے کوئٹہ کو گیس کی سپلائی منقطع ہوگئی۔حکام نے بتایا کہ گیس پائپ لائن متاثر ہونے سے مستونگ، پشین اور زیارت کو بھی سپلائی منقطع ہوئی، مرمت تک کوئٹہ کو صرف کھانے کے اوقات میں گیس ملے گی، تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ واقعہ تخریب کاری کے باعث آیا یا لیکیج کے باعث ہوا، تحقیقات کے بعد ہی اصل وجہ سامنے آ سکے گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ستائیسویں ترمیم کے بعد
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پاکستانی قوم اپنی اصلیت کو لوٹ رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دوست سے والد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی انٹیلی جنس برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھٹکتی روحیں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قومی سلامتی کی ترقی کا سٹریٹجک منصوبہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak