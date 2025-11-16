سندھ سے بلوچستان جانے والی 18 انچ قطر کی گیس لائن تباہ
کراچی (آئی این پی) سندھ کے شہر شکارپور سے کوئٹہ جانے والی گیس پائپ لائن مچھ کے قریب تباہ ہوگئی۔
سوئی سدرن گیس کمپنی کے حکام نے واقعہ کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ شکارپور سے کوئٹہ جانے والی گیس پائپ لائن مچھ کے قریب تباہ ہوئی، 18 انچ قطر کی پائپ لائن سے کوئٹہ کو گیس کی سپلائی منقطع ہوگئی۔حکام نے بتایا کہ گیس پائپ لائن متاثر ہونے سے مستونگ، پشین اور زیارت کو بھی سپلائی منقطع ہوئی، مرمت تک کوئٹہ کو صرف کھانے کے اوقات میں گیس ملے گی، تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ واقعہ تخریب کاری کے باعث آیا یا لیکیج کے باعث ہوا، تحقیقات کے بعد ہی اصل وجہ سامنے آ سکے گی۔