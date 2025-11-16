صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹرپول : مونس کیخلاف 2 سال سے جاری تحقیقات بند

  • پاکستان
پاکستان نے مونس کیخلاف مجرمانہ الزامات کے تحت حوالگی کی درخواست کر رکھی تھی انٹرپول کو غلط کاموں کے شواہد نہ ملے :ذرائع ،عمران کیساتھ کھڑے رہیں گے :وکیل

 لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک ) پی ٹی آئی رہنما مونس الٰہی کو بڑا ریلیف مل گیا اور انٹرپول نے ریڈ وارنٹ کا معاملہ نمٹاتے ہوئے مونس الٰہی کے خلاف دو سال سے جاری تحقیقات بند کردیں۔ پاکستان نے مونس الٰہی کے خلاف مجرمانہ الزامات کے تحت حوالگی کی درخواست کر رکھی تھی اور پاکستانی حکام نے کہاتھا کہ مونس الٰہی قتل، فراڈ، اختیارات کے غلط استعمال پرمطلوب ہیں۔

ذرائع کے مطابق انٹرپول نے شکایات کا جائزہ لیا تو مونس الٰہی کے مبینہ غلط کاموں کے شواہد نہ مل سکے ، بارسلونا میں مقیم مونس الٰہی اب انٹرنیشنل الرٹ پر نہیں اور بیرون ملک کسی ایئرپورٹ پر گرفتاری نہیں ہوسکے گی،وکیل مونس الٰہی نے کہاکہ مونس الٰہی کو کلین چٹ مل گئی ہے ، یہ انصاف کی فتح ہے ، پاکستانی حکام نے کیسز بنا کر مونس الٰہی کو پریشان کیا۔ مونس الٰہی اصول پرقائم ہیں اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے ۔

