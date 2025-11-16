صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران کیخلاف ہتک عزت کیس: سپیکر پنجاب اسمبلی 29 نومبر کو گواہی کیلئے طلب

لاہور(کورٹ رپورٹر)ایڈیشنل سیشن جج یلماز غنی نے بانی پی ٹی آئی کیخلاف وزیراعظم شہباز شریف کے ہتک عزت کیس میں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کو گواہی کیلئے 29 نومبر کو طلب کر لیا۔

 وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے بیان پر جرح مکمل ہو گئی، بانی پی ٹی آئی کے وکیل محمد حسین چوٹیا کے سوال پر عطا اللہ تارڑ نے جواب دیا کہ پیش کئے گئے اخباری تراشے پبلک ڈاکومنٹس اور تصدیق شدہ ہیں، کیس میں پیش کی گئی یو ایس بی خود حفیظ سنٹر سے خرید کر لایا، یو ایس بی میں موجود ڈیٹا ذرائع ابلاغ سے لیا گیا ہے ، میں یہ گواہی سیاسی وابستگی کی وجہ سے نہیں دے رہا یہ حقیقت پر مبنی گواہی ہے ، متنازعہ بیان دیکر مدعی کی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا۔

