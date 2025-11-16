پنجاب :کرشنگ سیزن میں تاخیر ، چینی مزید مہنگی ہونیکا خدشہ
وزیراعظم کے خاندان کی شوگر ملز نے کرشنگ کا آغاز کردیا ، بیشتر ملیں تاحال بند 41میں سے صرف 4ملزمیں کرشنگ ،مالکان جان بوجھ کر تاخیرکررہے :خالدباٹھ
لاہور (عمران اکبر) پنجاب میں چینی کی پیداوار کیلئے کرشنگ سیزن کے آغاز کا معاملہ تاخیر کا شکار ہو گیا،جس سے چینی مزیدمہنگی ہونے کاخدشہ ہے ۔ حکومتِ پنجاب کی مقررہ تاریخ کے باوجود صوبے کی 41 شوگر ملوں میں سے صرف 5 ملوں نے گنے کی کرشنگ کا آغاز کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق حکومت نے شوگر ملوں کو 15 نومبر سے کرشنگ شروع کرنے کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کے خاندان کی شوگر ملز نے کرشنگ کا آغاز کردیا ہے ، جبکہ بیشتر ملیں تاحال بند ہیں۔کین کمشنر پنجاب کی جانب سے نوٹیفکیشن کے ذریعے تمام شوگر ملوں کو فوری طور پر کرشنگ شروع کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔
کین کمشنر کے مطابق کل سے بند ملوں کے خلاف آپریشن شروع کیا جائے گا، ذرائع کے مطابق ملوں کو کسانوں کو گنے کی قیمت مکمل وزن کے مطابق ادا کرنے کی بھی سخت ہدایات جاری کی گئی تھیں۔کرشنگ میں تاخیر کے باعث چینی کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ بڑھ گیا ہے ۔ مختلف شہروں میں چینی 200 سے 215 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے جبکہ بروقت کرشنگ نہ ہونے کی صورت میں قیمتوں میں مزید 3 سے 4 روپے فی کلو اضافہ متوقع ہے ۔چیئرمین پاکستان کسان اتحاد خالد باٹھ نے کہا ہے کہ شوگر ملوں نے بروقت کرشنگ شروع نہ کرکے حکومت کے احکامات نظرانداز کر دیئے ہیں۔ مل مالکان جان بوجھ کر تاخیر سے کرشنگ شروع کرکے کسانوں سے کم قیمت پر گنا خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کرشنگ سیزن مکمل طور پر شروع ہونے سے چینی کی قیمت میں واضح کمی آئے گی۔