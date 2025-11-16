آرٹیکل کردار کشی،قانونی چارہ جوئی کرینگے : پی ٹی آئی
بشریٰ بی بی بہادری کیساتھ اور عمران کی اہلیہ ہونے کی وجہ سے جیل میں ہیں ایسے آرٹیکل سپانسرڈ ،وقت یہ باتیں بھی غلط ثابت کریگا:چیئرمین بیرسٹر گوہر
اسلام آباد،پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک )چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے بشریٰ بی بی کے خلاف برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کے آرٹیکل کو جھوٹ، شر انگیزی اور کردار کشی قرار دیتے ہوئے قانونی چارہ جوئی کا اعلان کر دیاجبکہ خیبرپختونخوا حکومت نے بھی رپورٹ کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف عالمی فورم پر جانے کا اعلان کردیا۔ تفصیلات کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ برطانوی جریدے میں شائع آرٹیکل شر انگیز اور جھوٹ پر مبنی ہے ، اس آرٹیکل کا مقصد بشریٰ اور بانی پی ٹی آئی کی کردار کشی ہے ،اس سے قبل بھی عدت جیسے گھٹیا الزامات لگائے گئے جس سے وہ بری ہوئیں ، یہ بھی من گھڑت کہانی ہے ، ایسے ہتھکنڈوں سے بشریٰ کو نہیں توڑا جا سکے گا۔بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اس وقت جب وہ جیل میں ہیں ہم اس قسم کے آرٹیکل کی ہم مذمت کرتے ہیں، اس قسم کے آرٹیکل سپانسرڈ ہوتے ہیں اور ہم اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے۔
ادھر خیبرپختونخوا حکومت کے وزیر اطلاعات شفیع اللہ جان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دی اکانومسٹ میں شائع رپورٹ حقائق کے منافی، غیر مصدقہ کہانیوں اور سیاسی پروپیگنڈے پر مبنی ہے جس میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی طرز حکمرانی کو جانبدارانہ انداز میں مسخ کر کے پیش کیا گیا۔انہوں نے کہا کہ رپورٹ میں سنسنی خیز الزامات، گمنام ذرائع، گھریلو عملے کی افواہوں اور سیاسی مخالفین کے بیانات کو حقیقت بنا کر پیش کیا گیا جو صحافتی اصولوں کے سراسر منافی ہے ، گھریلو معاملات سے متعلق افواہوں کو تجزیے کا حصہ بنانا قابل مذمت ہے ، بشریٰ بی بی کی حکومتی معاملات میں مداخلت کا دعویٰ بے بنیاد ہے ۔انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ (ن)والے خان سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ روز روز کوئی نہ کوئی ڈراما رچاتے ہیں، اس مینڈیٹ چور ٹولے کو پاکستانی عوام نے مسترد کیا تو اب صحافت کو اپنے مذموم مقاصد کیلئے استعمال کررہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ یہ عمران کو عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکتے ، ایک طرف بے گناہ بشریٰ بی بی کو قید میں رکھا گیا اور دوسری طرف یہ اوچھے ہتھکنڈوں سے کردار کشی کر رہے ہیں۔ دی اکانومسٹ نے جو آرٹیکل شائع کیا ہم ضرور اس کی خلاف عالمی فورم پر جائیں گے ۔