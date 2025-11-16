بنوں اور لکی مروت میں آپریشن، 5خارجی دہشتگرد ہلاک
پولیس اور سی ٹی ڈی کی سرحدی علاقے تختی خیل، ہویدمیں کامیاب کارروائی اہلکار محفوظ رہے ، آپریشن کے دوران پولیس کو عوام کی بھرپور امداد حاصل رہی
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک )ضلع بنوں اور لکی مروت میں پولیس اور سی ٹی ڈی نے مشترکہ کامیاب آپریشن میں 5خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔رپورٹ کے مطابق ضلع بنوں اور لکی مروت کے سرحدی علاقے تختی خیل/ ہوید میں فتنہ الخوارج کی تشکیل کی موجودگی پر ضلعی پولیس اور سی ٹی ڈی نے مشترکہ کامیاب آپریشن کیا۔آپریشن کے دوران پولیس کو عوام کی بھر پور امداد حاصل رہی، ریجنل پولیس افسر بنوں سجاد خان کی براہ راست نگرانی میں آپریشن جاری رہا۔کامیاب آپریشن میں اب تک 5 خوارج ہلاک کردیئے گئے جبکہ پولیس اہلکار محفوظ رہے ،اہل علاقہ نے کہا امن کیلئے خیبرپختونخوا پولیس کے غیور جوانوں کے ساتھ ہیں۔