  • پاکستان
ڈیزل 6روپے ، مٹی کا تیل 9روپے 29 پیسے لٹر مہنگا

پٹرول کی قیمت برقرار ،قیمتوں میں ردوبدل کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )حکومت نے آئندہ 15 روزکیلئے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ردو بدل کا نوٹیفکیشن جاری کردیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق ڈیزل 6 روپے اور مٹی کا تیل 9 روپے 29 پیسے فی لٹر مہنگا کر دیا گیا ہے ،ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 6 روپے اضافے کے بعد 284 روپے 44 پیسے ہوگئی جبکہ پٹرول کی قیمت 265 روپے 45 پیسے پر برقرار رکھی گئی ہے ۔ مٹی کے تیل کی قیمت 9روپے 29 پیسے فی لٹر اضافے کے بعد 194روپے 34پیسے فی لٹر مقرر کی گئی ہے ۔اس سے قبل مٹی کے تیل کی قیمت 185روپے 5پیسے فی لٹر مقررتھی۔ 

