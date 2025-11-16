اسلام آباد:ہڑتال کے بعدضلعی عدالتوں میں کیسزکی سماعت شروع
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس کے باہر خودکش دھماکے کے بعد کیسز کی سماعت کا باقاعدہ آغاز ہوگیا اور وکلا نے عدالتوں میں پیش ہونا شروع کردیا۔
اسلام آباد بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن کی کال پر تین روزہ سوگ اور ہڑتال ختم ہونے کے بعد گزشتہ روز ضلعی عدالتوں میں کام کا باقاعدہ آغاز کردیاگیا،وکلا کی تین روزہ ہڑتال مکمل طور پر ختم ہونے پر باقاعدہ عدالتی کارروائی کا حصہ بنے ،ضلعی کچہری کو دو روز قبل سائلین اور وکلا کیلئے کھول دیا گیا تھا۔