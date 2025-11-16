صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد:ہڑتال کے بعدضلعی عدالتوں میں کیسزکی سماعت شروع

  • پاکستان
اسلام آباد:ہڑتال کے بعدضلعی عدالتوں میں کیسزکی سماعت شروع

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس کے باہر خودکش دھماکے کے بعد کیسز کی سماعت کا باقاعدہ آغاز ہوگیا اور وکلا نے عدالتوں میں پیش ہونا شروع کردیا۔

اسلام آباد بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن کی کال پر تین روزہ سوگ اور ہڑتال ختم ہونے کے بعد گزشتہ روز ضلعی عدالتوں میں کام کا باقاعدہ آغاز کردیاگیا،وکلا کی تین روزہ ہڑتال مکمل طور پر ختم ہونے پر باقاعدہ عدالتی کارروائی کا حصہ بنے ،ضلعی کچہری کو دو روز قبل سائلین اور وکلا کیلئے کھول دیا گیا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ستائیسویں ترمیم کے بعد
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پاکستانی قوم اپنی اصلیت کو لوٹ رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دوست سے والد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی انٹیلی جنس برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھٹکتی روحیں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قومی سلامتی کی ترقی کا سٹریٹجک منصوبہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak