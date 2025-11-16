لاہور ہائیکورٹ: 27ویں ترامیم کیخلاف درخواست دائر،پیر کو سماعت
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں بھی 27 ویں ترامیم کے خلاف آئینی درخواست دائر، جسٹس چودھری اقبال پیر کے روز کیس کی سماعت کریں گے۔
درخواستگزار وکیل اظہر صدیق نے مو قف اپنایا ہے کہ ترامیم آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہیں، یہ ترامیم 1973 کے آئین کی روح کے بھی منافی ہیں،سپریم کورٹ کا اصل اختیار ختم کر کے وفاقی آئینی عدالت کو اوپر بٹھا دیا گیا، سپریم کورٹ کی حیثیت کمزور ہونے اور عدلیہ کی آزادی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے ، وفاقی آئینی عدالت کبھی اصل آئینی سکیم کا حصہ نہیں رہی، موجودہ اسمبلی حقیقی آئین ساز اسمبلی نہیں، اسے اتنی بڑی ترامیم کا اختیار حاصل نہیں،ترامیم اسلامی دفعات، عدالتی خود مختاری اور بنیادی حقوق کے خلاف ہیں، صدر، وزیراعظم، چیئرمین سینیٹ اور سپیکر نے قانونی نوٹس کے باوجود ترامیم منظور کر لیں، آئین ایک عمرانی معاہدہ ہے ، اس میں عوامی رائے کے بغیر تبدیلی ممکن نہیں، پارلیمنٹ میں تفصیلی بحث کے بغیر رات کے اندھیروں میں ترامیم منظور کی گئیں، استدعا ہے کہ عدالت ترامیم کو فوری معطل اور کالعدم قرار دے ،عدالت ان ترامیم پر عملدرآمد روکنے کا حکم دے ۔ واضع رہے اس سے قبل سندھ ہائیکورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی 27ویں ترمیم کیخلاف آئینی درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں۔