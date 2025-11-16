دہشتگرد بزدلانہ کارروائیوں سے خوفزدہ نہیں کر سکتے : اسلام آباد بار
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جنرل باڈی کا اجلاس صدر بار نعیم گجر کی صدارت میں منعقد ہوا ،جس میں وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
اجلاس کے دوران حالیہ دہشت گردی کے واقعہ، سکیورٹی صورتحال اور زخمیوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات پر تفصیلی غور کیا گیا ، شہداء کے ورثا اور زخمیوں کی امداد بار فنڈ سے کئے جانے کے ساتھ حکومت سے بھی فنڈ لے کر دینے کا اعلان کیا گیا ہے ۔ وکلاء نے کہا کہ دہشت گرد بزدلانہ کارروائیوں سے ہمیں خوفزدہ نہیں کر سکتے ۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتال میں دھماکے کے زخمیوں کا مناسب اور بروقت علاج نہیں کیا گیا، جبکہ وکلاء کے لیے علیحدہ اور معیاری ہسپتال نہ ہونے پر بھی سخت تشویش کا اظہار کیا گیا، وکلاء کا کہنا تھا کہ عدالتوں میں سکیورٹی نہ ہونے کے باعث وہ روزانہ خطرے کی زد میں رہتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ انٹری گیٹ 2 اور ایگزٹ گیٹ کو الگ الگ بنایا جائے ۔ وکلا نے واضح کیا کہ حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ وکلا کا خون سستا نہیں۔ اسلام آباد بار کونسل کے ممبر راجہ علیم عباسی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو مائنڈ سیٹ تیار ہو چکا ہے وہ صدیوں میں تبدیل ہوگا، اس لیے صرف سکیورٹی حصار بڑھانا کافی نہیں۔