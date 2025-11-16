پاکستان میں وسیع پیمانے پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا : بلومبرگ
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)پاکستان کی معیشت کیلئے حوصلہ افزا پیش رفت کے طور پر عالمی مالیاتی جریدے بلومبرگ نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا پاکستان میں وسیع پیمانے پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا اور اقتصادی استحکام کا ایک نیا اور سنہری دور شروع ہو چکا ہے۔
بلومبرگ کے مطابق پاکستان کے ڈالر بانڈز مسلسل بہتر کارکردگی دکھا رہے اور رواں سال اب تک 24.5 فیصد منافع کے ساتھ پاکستان ایشیا میں سرفہرست رہا۔ عالمی سرمایہ کاروں کی بھرپور دلچسپی کے بعد پاکستان اب دو سال وقفے کے بعد دوبارہ عالمی قرض مارکیٹ میں واپسی کیلئے تیار ہے ۔عالمی ریٹنگ ایجنسیز ایس اینڈ پی گلوبل اور فچ ریٹنگز کی پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری نے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مزید تقویت دی۔ پاکستان کا رواں سال یوآن بانڈز، 2026 میں یورو بانڈز کے اجرا کا جامع منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے ۔ ماہرین کا کہنا ہے آئندہ 6 تا 12 ماہ میں عالمی مالیاتی درجہ بندی میں مزید بہتری اور بین الاقوامی سرمایہ مارکیٹ تک رسائی پاکستان کی معیشت کی بحالی کے کلیدی عوامل ثابت ہوں گے ۔ حکومتی اقتصادی انتظام، مالیاتی اصلاحات کی رفتار اور مشکل فیصلوں نے عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے ۔ عالمی مالیاتی پلیٹ فارمز پر پاکستان کے مثبت معاشی اشاریے اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ ملکی معیشت بتدریج استحکام کی جانب گامزن ہے ۔