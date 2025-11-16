اسلام آباد کچہری حملہ، خود کش جیکٹ پاس رکھنے والا درزی گرفتار
خودکش جیکٹ پشاور میں تیار کی گئی ،سہولت کار اسے گڑ کی بوری میں چھپا کر پشاورسے درزی کے پاس لایا حملہ آور کے بائیک رائیڈ لینے پر غیر رجسٹرڈ بائیک سروس والے موٹر سائیکلوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ
اسلام آباد،راولپنڈی (دنیا نیوز) اسلام آباد کچہری میں خودکش حملے کا ایک اور اہم سہولت کار گرفتار کرلیا گیا۔ذرائع کے مطابق انٹیلی جنس اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے اُس درزی کو بھی حراست میں لے لیا ہے ،جس نے حملے کے لیے تیار کی جانے والی جیکٹ پر کام کیا تھا ،خودکش جیکٹ پشاور میں تیار کی گئی اور اس کے لیے بارودی مواد بھی وہیں پہنچایا گیا تھا، گرفتار سہولت کار جیکٹ کو گڑ کی بوری میں چھپا کر پشاور سے لایا اور 3 دن تک اسے ایک درخت کے نیچے چھپا کر رکھا،بعد ازاں کچھ دن تک یہی جیکٹ ایک درزی کے پاس بھی موجود رہی ۔
ذرائع نے مزید بتایا کہ مرکزی سہولت کار نے فتنہ الخوارج سے رابطوں کا اعتراف بھی کر لیا ہے ۔علاوہ ازیں جوڈیشل کمپلیکس کے حملہ آور کے بائیک رائیڈ لینے کے معاملہ کے بعد غیر رجسٹرڈ بائیک سروس فراہم کرنے والے موٹر سائیکلوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا،حساس ادارے نے بغیر رجسٹریشن بائیک چلانے والے افراد کا سروے شروع کر دیا، پہلے روزتھانہ آر اے بازار، نصیر آباد، گنجمنڈی، سٹی کے علاقوں کی سروے رپورٹ تیارکرکے حکام کو بھجوا دی گئی،بائیک سروس فراہم کرنے والے افراد کے لئے ایپلی کیشن رجسٹریشن لازمی قرار دی گئی، اس کے بغیر چلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔