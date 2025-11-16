حیدر آباد : آتشبازی کا سامان بنانیوالی فیکٹری میں دھماکہ، 6 افراد جاں بحق
لطیف آباد میں واقع غیرقانونی کارخانے میں دھماکے کی آواز دور تک سنی گئی، شہری خوفزدہ، خوفناک آگ لگنے سے مکمل تباہ ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر لاشیں، 12زخمی ہسپتال منتقل کئے ، وزیراعلیٰ کا نوٹس، کمشنر سے فوری رپورٹ طلب کرلی
حیدر آباد (بیورو رپورٹ)حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد میں آتش بازی کاغیر قانونی سامان بنانے کے کارخانے میں خوفناک دھماکے ہوئے جس کے نتیجے میں 6 مزدور لقمہ اجل بن گئے جبکہ 12 سے زائد زخمی بھی ہوئے ۔ جبکہ مزید زخمیوں کو ملبے سے نکالنے کا سلسلہ رات گئے تک جاری تھا، پولیس کے مطابق خوفناک دھماکے حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد کے لغاری گوٹھ میں پٹاخوں کے کارخانے میں آگ لگنے کے بعد ہوئے ہیں۔ دھماکے سے پورا علاقے لرزا اٹھا، اور کارخانے میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی، جس سے وہ مکمل طور پر تباہ ہوگیا، دھماکے کی آواز کوہسار، مہر علی، عالم ٹاؤن سمیت دور دور تک سنی گئی، اور گھروں کے شیشے تک ٹوٹ گئے، دھماکے سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا،اور وہ گھروں سے نکل آئے ۔
اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہو گئیں۔ جبکہ پولیس، رینجرز او رانتظامیہ سمیت سینکڑوں افراد جائے وقوعہ پر موجود ہیں، ریسکیو حکام کے مطابق 6 افراد کی لاشیں اور 12 زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے ۔ دریں اثنا وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے فیکٹری میں دھماکے کا نوٹس لے لیا اور کہا ہے کہ زخمی مزدوروں کو فوری اور بہترین طبی امداد دی جائے ۔ ترجمان کے مطابق وزیر اعلیٰ نے واقعے کی فوری رپورٹ طلب کرلی، کمشنر و ڈی سی حیدرآباد سے فوری حقائق نامہ طلب کرتے ہوئے فیکٹری میں حفاظتی انتظامات کا مکمل آڈٹ کرنے کا حکم دیا۔ وزیراعلیٰ سندھ نے کہا کہ دھماکے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، مزدوروں کے تحفظ میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ جائے وقوعہ کا میئر کاشف شورو نے بھی معائنہ کیا اور ریسکیو کے کاموں کا جائزہ لیا، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فیکٹری غیر قانونی تھی، ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائیگی جبکہ وزیر داخلہ سندھ نے بھی نوٹس لیکر ایس ایس پی حیدرآباد عدیل چانڈیو کو حکم دیا ہے کہ واقعہ کی رپورٹ پیش کرکے ملوث ملزموں کو جلد گرفتار کیا جائے ۔