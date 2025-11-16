افغان حکومت دہشتگردی کے بجائے بچوں کوبچائے :یونیسیف
خوراک تک محدود رسائی سے 2سال کے 90فیصدبچے غذائی قلت کا شکار ہیں بچوں کی غذائی قلت المیہ بن چکی ہے :رپورٹ،عالمی برادری سے اقدامات کی اپیل
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر)اقوامِ متحدہ کی ذیلی تنظیم یونیسف نے افغانستان میں بچوں کی بڑھتی ہوئی غذائی قلت کو انسانی المیہ قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں خوراک تک محدود رسائی نے بچوں میں غذائی غربت کے خدشات کو خطرناک حد تک بڑھا دیا ہے ۔ رپورٹ کے مطابق دو سال سے کم عمر کے تقریبا ً90 فیصد افغان بچے غذائی قلت کا شکار ہیں ۔ غذائی قلت کا شکار 3.5 ملین افغان بچوں میں سے 1.4 ملین شدید غذائی خطرے سے دوچار ہیں۔
تشویشناک امر یہ ہے کہ ان میں سے 85 فیصد سے زائد کی عمر دو سال سے کم ہے ، جو مستقبل میں ان کی جسمانی و ذہنی نشوونما پر ناقابلِ تلافی اثرات ڈال سکتی ہے ۔رپورٹ میں عالمی برادری سے فوری امدادی اقدامات کی اپیل کی گئی ہے جبکہ افغان طالبان حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے فروغ اور عسکری سرگرمیوں پر وسائل صرف کرنے کے بجائے معصوم بچوں کی زندگیوں کو بچانے اور غذائی بحران پر قابو پانے کیلئے سنجیدہ اقدامات کرے ۔