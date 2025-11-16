صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل فوڈ سکیورٹی کے 76 ملازمین ایف بی آر میں ضم کرنیکا حکم

  • پاکستان
سرپلس پول کے یہ ملازمین ایف بی آر کے مختلف ریجنل دفاتر میں تعینات ہونگے

اسلام آباد (ایس ایم زمان ) اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے سرپلس پول میں موجود نیشنل فوڈ سکیورٹی اینڈ ریسرچ کے مختلف محکموں کے 1 تا گریڈ 14 کے 76 ملازمین کو ایف بی آر میں ضم کرنے کے احکامات جاری کر دیئے گئے ، ایف بی آر نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی ہدایت پر سٹینو گرافر ، ڈرائیور، نائب قاصد، مشین آپریٹر سمیت دیگر کیڈر کے ملازمین کو مختلف شہروں کے دفاتر میں مختلف اسامیاں پر ضم کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں ۔ کراچی دفاتر میں 11 ، اسلام آ باد میں چار، اسلام آباد ریجنل آفس میں چھ، سیالکوٹ ایک، سکھر چار، پشاور میں چار، بہاولپو میں دس، راولپنڈی میں تین، فیصل آباد ریجنل آفس میں چھ ،سرگودھا میں دو ، ملتان میں سترہ اور کوئٹہ آفس میں ایک ملازم کو ضم کرنے کے احکامات دئیے گئے ہیں ۔

