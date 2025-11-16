سپریم کورٹ 17: ججز کے 8 بینچ تشکیل، آئینی عدالت کے ایک او ر جج کا حلف
جسٹس کے کے آغا کی حلف برداری، اسلام آباد ہائیکورٹ کے 5ججز کی عدم شرکت آئینی ترمیم کے بعد فرائض سر انجام نہیں دے سکتے :جسٹس شمس، استعفیٰ دیدیا
اسلام آباد،لاہور(اپنے نامہ نگارسے ،کورٹ رپورٹر ، دنیا نیوز)آئین میں ستائیسویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ میں نئے ہفتے کیلئے 17ججز پر مشتمل8بینچ تشکیل دے دئیے گئے جبکہ لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے بھی استعفیٰ دے دیا، وفاقی آئینی عدالت میں تعینات ایک اور جج نے حلف اٹھا لیا ۔سپریم کورٹ سے جاری روسٹر کے مطابق آئندہ ہفتے 8 بینچ سماعت کریں گے ، پہلا بینچ چیف جسٹس یحیٰ آفریدی اور جسٹس محمد علی مظہر، دوسرا بینچ جسٹس منیب اختر اور جسٹس عرفان سعادت خان ، تیسرا بینچ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس ملک شہزاد خان ،چوتھا بینچ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی ، پانچواں بینچ جسٹس شاہد وحید اور جسٹس مسرت ہلالی، چھٹا بینچ جسٹس نعیم اختر افغان ، جسٹس محمد شفیع صدیقی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ،ساتواں بینچ جسٹس شاہد حسن اور جسٹس شکیل احمد ، آٹھواں بینچ جسٹس ہاشم خان کاکڑ اور جسٹس اشتیاق ابراہیم پر مشتمل ہوگا۔
؎دریں اثنا لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے بھی 27ویں آئینی ترمیم کو بنیاد بناتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیدیا،اس سے پہلے سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ اور ممبر لا اینڈ جسٹس کمیشن مخدوم علی استعفے دے چکے ہیں ۔گزشتہ روز جسٹس شمس محمود مرزا نے بھی استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا کر اپنے دفتر کا چارج چھوڑ دیا ، استعفے میں لکھا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ فرائض سر انجام نہیں دے سکتے ، جسٹس شمس محمود مرزا سنیارٹی میں پانچویں نمبر پر اور لاہور ہائیکورٹ کی ایڈمنسٹریشن کمیٹی کے رکن بھی تھے ، وہ 22 مارچ 2014 کو لاہور ہائیکورٹ کے جج کی حیثیت سے تعینات ہوئے ،انہیں 6 مارچ 2028 کو ریٹائر ہونا تھا۔ذرائع کے مطابق آئینی ترمیم کے بعد جسٹس شمس محمود مرزا کے تبادلے کا امکان تھا، جس پر انہوں نے بطور جج لاہور ہائی کورٹ اپنا استعفیٰ صدر کو بھیج دیا ہے ۔جسٹس شمس کے خلاف جنوری میں سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھی فائل کیا گیا تھا۔
علاوہ ازیں وفاقی آئینی عدالت کے جسٹس کے کے آغا نے بھی وفاقی آئینی عدالت کے جج کا حلف اٹھالیا،آئینی عدالت کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے جسٹس کے کے آغا سے حلف لیا، اس ضمن میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے کانفرنس روم میں تقریب کا انعقاد کیاگیا ،جس میں آئینی عدالت کے جسٹس حسن اظہر رضوی،جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجفی کے علاوہ اسلام آباد ہائیکورٹ کے چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب طاہر، جسٹس اعظم خان، جسٹس خادم حسین سومرو، جسٹس آصف، جسٹس انعام امین منہاس، ایڈووکیٹ جنرل اسلام آباد ایاز شوکت، اسلام آباد ہائیکورٹ بارایسوسی ایشن کے صدر واجد گیلانی، سیکرٹری منظور ججہ،جوڈیشل افسروں اور دیگر نے تقریب میں شرکت کی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابرستار ،جسٹس طارق محمود جہانگیری،جسٹس سردار اعجازاسحاق خان اور جسٹس ثمن رفعت امتیاز نے تقریب میں شرکت نہیں کی۔خیال رہے کہ اس سے پہلے چیف جسٹس آئینی عدالت جسٹس امین الدین نے جسٹس حسن اظہر رضوی ،جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجفی سے بطور ججز وفاقی آئینی عدالت عہدوں کا حلف لیا تھا۔