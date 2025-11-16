پشاور:ریڈیوپاکستان 9مئی حملہ، گواہان ،تفتیشی کو پیش ہونیکاحکم
9مئی 2023کو ریڈیو عمارت کو آگ لگانے پر 80ملزموں کیخلاف مقدمہ درج ہوا پی ٹی آئی ارکان اسمبلی مینا خان ،فضل الہٰی ،آصف خان بھی شامل،9ملزم تاحال مفرور
پشاور (بیورورپورٹ)انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی واقعات میں ریڈیو پاکستان حملہ کیس میں استغاثہ گواہان اور تفتیشی افسر کو مال مقدمہ سمیت پیش ہونے حکم دیتے ہوئے سماعت ملتوی کردی، سماعت کے دوران مدعی مقدمہ کی جانب سے وکالت نامہ عدالت میں جمع کر ا دیا گیا ،مقدمے میں پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی مینا خان آفریدی ،فضل الہٰی ، آصف خان اور پی ٹی آئی کے 80 سے زائد ملزم نامز د کئے گئے ہیں ، سماعت اے ٹی سی جج ولی محمد خان نے کی، پراسیکیوشن نے عدالت کو بتایا کہ نو مئی 2023 کو مشتعل مظاہرین نے ریڈیو پاکستان کی عمارت کو آگ لگائی تھی ،واقعے کے بعد تھانہ شرقی میں 80 ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کیا گیا، 9 ملزم تاحال مفرور ہیں۔