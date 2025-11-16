صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
احتجاج کیس،بشریٰ بی بی کی ضمانت میں 25 نومبرتک توسیع

بانی پی ٹی آئی کیخلاف 7مقدمات میں درخواست ضمانت پرفریقین سے دلائل طلب

اسلام آباد،راولپنڈی(اپنے نامہ نگارسے ،خبرنگار)ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چودھری عامر ضیاء کی عدالت نے 26 نومبر احتجاج کیس میں سابق خاتون اول بشریٰ بی بی کی عبوری ضمانت میں 25 نومبر تک توسیع کردی،گزشتہ روز سماعت کے دوران عدالت نے عبوری ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے بشریٰ بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر  سماعت 25 نومبر تک ملتوی کردی،بشریٰ بی بی کیخلاف پاپو ایکٹ و دیگر دفعات کے تحت تھانہ رمنا میں مقدمہ درج ہے ۔علاوہ ازیں انسداد دہشتگردی عدالت کے جج امجدعلی شاہ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف 28 ستمبر اور 5 اکتوبر کے احتجاج پر درج 7 مقدمات میں درخواست ضمانت پر سماعت کی،بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل ملک اور ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر محمد یوسف عدالت پیش ہوئے ،عدالت نے 25 نومبر کو فریقین سے دلائل طلب کرلئے ۔

