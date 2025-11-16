دعوت و تبلیغ کا کام امت کی اولین ذمہ داری : علما کرام
مسلمان بھائیو!زندگی فانی ہے ، اس پر ایک سیکنڈکا بھی بھروسہ نہیں:خطاب آج مولانا محمد ابراہیم کی اختتامی دعا کے بعداجتماع اختتام پذیر ہو جائے گا
رائیونڈ (نیوزایجنسیاں )عالمی تبلیغی اجتماع کی مختلف نشستوں سے خطاب کرتے ہوئے مولاناعمر فاروق،مولانا زبیر الحسن آف انڈیا،مولانا محمد ابراہیم دیول،بھائی محمد فاروق ودیگر نے کہا کہ اسلام امن و آشتی والا دین اور ایک مکمل ضابطہ حیات ہے ،آقائے کائنات ﷺ کو پوری کائنات کے لئے مبعوث کیا گیا ہے ،دین اسلام عین فطرت کے مطابق ہے، جدید سائنس آج اسلام کے مطابق تحقیقات کرکے اسکو سچ ثابت کررہی ہے جبکہ ہمیں ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہی پیارے نبی ﷺ نے تمام بشارتیں سنا دی تھیں ۔ دعوت وتبلیغ کا کام عام کام نہیں ہے یہ کام انبیاء کرام کی میراث ہے ،اس عظیم کام کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے تمام کلمہ گو مسلمانوں کو اپنے اہل و عیا ل ،محلے ،شہر کے مکینوں کو دعوت دینا ہوگی ، اللہ نے دعوت و تبلیغ کا پیغام نبی اکرم ؐ کے ذریعے پوری امت تک پہنچایا ،یہ پیغام تمام زمانوں کیلئے تھا ،اس پیغام کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا اب امت محمدی ؐ کی اولین ذمہ داری ہے ،اس پیغام کو مان کراللہ کو راضی کرکے جنت حاصل کرلیں یا نہ مان کر اللہ کی ناراضی کے نتیجے میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جہنم خرید لیں ، یہ صرف ہم پر منحصر ہے اور یہ اجتماع اس پیغام کو سمجھنے اور سمجھانے کی تربیت گاہ ہے ۔ مسلمان بھائیو!زندگی فانی ہے ، اس پر ایک سیکنڈکا بھی بھروسہ نہیں ہے ، دین سیکھنے میں پہل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے ،شہر، قصبوں، گاؤں گاؤں اور گلی ،محلوں میں پھیل جاؤ اور چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک دین سیکھنے اور سکھانے کی دعوت دے کر انکو دین پھیلانے سیکھانے کے عمل میں شامل کرکے اللہ تعالیٰ کے دربار میں بلند ی کے مراتب حاصل کرنے والے بن جاؤ ، مسلمانو آؤ سب ملکر عہد کریں کہ اس نیک مشن کو پورا کرنے کے لیے خود کو دعوت وتبلیغ کیلئے پیش کریں ۔ دریں اثنا تبلیغی اجتماع آج اختتامی دعا کے بعد اختتام پذیر ہو جائے گا ، جبکہ اختتامی دعا مولانا محمد ابراہیم کروائیں گے ۔