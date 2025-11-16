صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلاول بھٹو ، فریال تالپور سے فیصل راٹھور کی ملاقات ، وزیراعظم نامزدگی پر شکریہ ادا کیا

اسلام آباد (نیوز ایجنسیاں، مانیٹرنگ ڈیسک) پاکستان پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پی پی پی شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریال تالپور سے آزاد کشمیر کے نامزد وزیراعظم فیصل ممتاز راٹھور نے ملاقات کی۔

بلاول سے فیصل ممتاز راٹھور نے زرداری ہائوس میں ملاقات، بلاول نے نامزد وزیراعظم کو ہدایت کی کہ آزاد جموں و کشمیر کے عوام کے مسائل حل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے ، مسائل ذمہ داری اور خوش اسلوبی کے ساتھ حل کریں ، عوامی سطح پر رابطوں کو مزید بڑھائیں ۔ جاری بیان کے مطابق فیصل ممتاز راٹھور نے پارٹی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اوراپنی نامزدگی پر صدر زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور فریال تالپور کا شکریہ ادا کیا۔فیصل ممتاز راٹھور نے قائد عوام بھٹو شہید اور شہید بینظیر بھٹو کے کشمیر کاز کے ویژن کو آگے بڑھانے کا اعادہ کیا ، اس موقع پر فریال تالپور نے فیصل ممتاز راٹھور کو آزاد کشمیر کی عوام خصوصاً نوجوانوں کی ترقی و بہبود کے لئے جا مع منصوبہ بندی تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ 

