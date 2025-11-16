صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب میں علیمہ خان کی جائیدادوں کی چھان بین شروع

ڈپٹی کمشنرز سے علیمہ کے نام کی منقولہ ،غیر منقولہ ، زرعی اراضی کی تفصیلات طلب جائیدادوں کا تمام ریکارڈ اے ٹی سی کورٹ راولپنڈی کو ارسال کیا جائے گا :ذرائع

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )علیمہ خان کے خلاف پنجاب حکومت متحرک،بورڈ آف ریونیو کی جانب سے علیمہ خان کی پنجاب بھر سے جائیدادوں کی چھان بین شروع کردی گئی۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی جانب سے تمام ڈپٹی کمشنرز کو مراسلے جاری کردیئے گئے ہیں جس میں علیمہ خان کی پنجاب میں موجود جائیدادوں کی چھان بین کی ہدایت کی گئی ہے اور پنجاب بھر سے علیمہ خان کے نام منقولہ ،غیر منقولہ اورزرعی رقبوں کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ذرائع کے مطابق علیمہ کی جائیدادوں کا تمام ریکارڈ اے ٹی سی کورٹ راولپنڈی کو ارسال کیا جائے گا۔

