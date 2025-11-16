صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک آئین اورقانون کے تحت چل رہا ، ججز کے استعفوں کا سلسلہ رکے گا نہیں:سپیکر پنجاب اسمبلی

لاہور(دنیا نیوز)سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے ، ججز کے استعفوں کا سلسلہ رکے گا نہیں، ملک آئین اورقانون کے تحت چل رہا ہے۔

 میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کے مفاد میں قانون سازی کررہی ہے ، سب جانتے ہیں ماضی میں کون کیسے اور کس طرح فیصلے کرتا تھا۔انہوں نے کہا کہ کیا نوازشریف کو حکومت سے نکالنا درست فیصلہ تھا؟ کیا یوسف رضا گیلانی کوہٹانا درست تھا؟ ججز کے استعفوں کاسلسلہ رکے گانہیں، ایسے ججز ہیں جو ایک پارٹی کوسزادینا چاہتے تھے ۔ملک احمد خان نے کہا کہ اپنا کام ایمانداری سے کرنے والے ججز کوسلام پیش کرتے ہیں، مستعفی ہونے والے ججز میں سے ایک جج ایک پولیٹیکل پارٹی کو انصاف دینا ہی انصاف سمجھتے تھے ، عمر عطا بندیال کے جانبدار فیصلے تھے ، ثاقب نثار اور دیگر ججوں کی جانبداریاں رہیں۔ان کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلوں میں آئین لکھنے کی کوشش مناسب نہیں، ایک ایک چیف جسٹس کی کورٹ اور فیصلے بیس سال کا ریکارڈ دیکھ لیں، وکلا تحریک میں دیکھیں گے کتنا وزن ہو گا، پاکستان کو اب آگے بڑھنا ہوگا۔

