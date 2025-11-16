مسلم لیگ ن کے صدر نواز شریف لندن روانہ
لاہور(دنیا نیوز)پاکستان مسلم لیگ ن کے صدر نواز شریف ایک بار پھر لندن روانہ ہو گئے، وہ گزشتہ روز جاتی امرا رائیونڈ سے لاہور ایئرپورٹ پہنچے اور غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے لندن روانہ ہوگئے۔
ذرائع کے مطابق سابق وزیراعظم کا یہ دورہ بنیادی طور پر معمول کے میڈیکل چیک اپ کیلئے ہے جہاں وہ تقریباً 2 ہفتے قیام کریں گے ، ان کی روانگی کے موقع پر قریبی ساتھیوں اور اہل خانہ نے ایئرپورٹ پر انہیں الوداع کہا۔دوسری طرف سیاسی حلقوں میں نواز شریف کی بیرون ملک روانگی پر تبصرے بھی جاری ہیں تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ دورہ صرف صحت کی دیکھ بھال کیلئے ہے اور اس میں کسی سیاسی ایجنڈے کا تعلق نہیں۔