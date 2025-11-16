شرم بھی آتی ہے کہ بات کس سطح تک جا پہنچی تھی : شیری رحمن
اسلام آباد (آئی این پی )پیپلزپارٹی کی رہنما و سینیٹر شیری رحمن نے کہا ہے کہ شرم بھی آتی ہے اور تشویش بھی ہوتی ہے کہ بات کس سطح تک جا پہنچی تھی۔۔۔
بشریٰ بی بی حساس اداروں سے معلومات لے کر کہتی تھی کہ یہ میری روحانی پیشگوئی ہے، ہر فیصلہ، ہر تقرری، کابینہ کے فیصلے تک بشری ٰبی بی کرتی تھیں۔ برطانوی جریدے کی سابق خاتون اول بشریٰ بی بی سے متعلق شائع خصوصی رپورٹ پر ردعمل میں کہا ہے کہ عجیب و غریب چیزیں سامنے آرہی ہیں، کافی لوگوں نے یہ کہانی سنائی اور اس کی تصدیق بھی کی ،ایک غیر منتخب خاتون کے اشارے پر سب کچھ ہو رہا تھا، وہ حساس اداروں سے معلومات لے کر کہتی تھی کہ یہ میری روحانی پیشگوئی ہے ۔ شیری رحمن کا کہنا تھا کہ کوئی ناپسندیدہ ہو اِن کو تو اگلے دن برطرف کیا جاتا تھا ، جہاز کے اڑنے کا وقت بھی بشری ٰبی بی متعین کرتی تھیں۔