زرداری، بلاول کو مالیاتی کمیشن کی طاقت ہم نے دلوائی، فاروق ستار
کراچی(خبر ایجنسیاں)متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما فاروق ستار نے شکوہ کیا ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ایم کیو ایم کو کسی بھی معاملے میں اہمیت دینے کو تیار نہیں۔
ایک انٹرویو میں انہوں نے کہاکہ صدر زرداری اور بلاول کسی معاملے پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے ، انہیں گھمنڈ ہے کہ ساتویں قومی مالیاتی کمیشن میں انہیں بے پناہ وسائل اور طاقت مل گئی ہے ، لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے یہ وسائل اور طاقت ہم نے دلوائی، یہ اس وقت ممکن ہو سکا تھا جب ان کے اور سردار احمد کے پیپر پر شوکت ترین نے ساتویں قومی مالیاتی کمیشن پر فیصلہ کیا۔