افغانستان بھارت اور اسرائیل کے ہاتھوں میں نہ کھیلے ، فیصل کنڈی
اسلام آباد کچہری،وانا سمیت ہر دہشتگردی میں افغان باشندے ملوث :خطاب
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر، این این آ ئی )گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ خیبرپختونخوا میں قیام امن اس صوبہ ہی نہیں ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سابق وفاقی وزیر جے جے جمال کی رہائش گاہ پر امن جرگہ کی کوششوں سے کوہاٹ کے سیاسی و سماجی خاندانوں امجد خان آفریدی اور ملک اسد خان کے درمیان صلح کی تقریب سے خطاب کے دوران کیا ۔
دریں اثنا ایک بیان میں انہوں نے کہا خیبرپختونخوا میں ہر دہشتگردی میں افغان باشندے ملوث ہوتے ہیں۔ وانا کیڈٹ کالج پر حملے کو سکیورٹی فورسز نے بہترین صلاحیت سے ناکام بنایا، اسلام آباد کچہری اور وانا کیڈٹ کالج پر حملے میں بھی افغان باشندے ملوث ہیں، پاکستان نے برسوں افغان باشندوں کی مہمان نوازی کی، افغانستان بھارت اور اسرائیل کے ہاتھوں میں نہ کھیلے ، پاکستان افغان دہشت گردی مزید برداشت نہیں کر سکتا، بھارت کو چار دن میں منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں تو یہ مٹھی بھر دہشت گرد ہمارے لیے کچھ نہیں۔