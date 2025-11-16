پی ٹی آئی حکومت و سیاست میں بشریٰ بی بی کا پراسرار کردار کتنا اہم
قید نے سابق خاتون اول کا کردار بڑھادیا ،آج بھی پارٹی کو ہدایات دیتی ہیں
(تجزیہ:سلمان غنی)
برطانوی جریدے دی اکانومسٹ میں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی بارے شائع رپورٹ نے پی ٹی آئی کی حکومت میں ان کے اثر و رسوخ اور خصوصاً بانی پی ٹی آئی کے انداز حکمرانی پر بہت سے سوالات کھڑے کئے ہیں خصوصاً فیصلوں کے عمل میں ان کی ‘‘روحانی مشاورت’’ کا رنگ طاری ہونے سے خود بانی پی ٹی آئی کے اعلان کردہ اصلاحاتی ایجنڈا پر اثر انداز ہونے کی سنجیدہ کوشش قرار دیاگیا ہے ، رپورٹ میں کہا گیا کہ روحانی مشاورت کا ذریعہ دراصل حساس اداروں کے کچھ مبینہ افراد معلومات بشریٰ بی بی تک پہنچاتے تھے اور بشریٰ بی بی اسے اپنی روحانیت کا ذریعہ قرار دے کر بانی کو ان معلومات کی روشنی میں فیصلوں پر مجبور کرتیں اور یہی وجہ تھی کہ وہ نہایت اہمیت کی حامل قرار پائیں اور اہم حکومتی و ریاستی معاملات میں ان کی آرا کو بھی اہمیت ملنے لگی ۔جہاں تک ان کی شادی کا سوال ہے تو بظاہر اس میں ایک ادارے کے بعض ذمہ داران کا کردار رہا جس میں اس وقت کے جنرل(ر)فیض حمید کا نام قابل ذکر رہا جنہوں نے بشریٰ بی بی کو نہایت باریک مگر موثر طریقہ سے استعمال کیا ،بانی پی ٹی آئی سے ان کی شادی کے پیچھے کون تھا اور مسند اقتدار پر پہنچنے کے بعد بشریٰ بی بی کو اتنی اہمیت و حیثیت کیونکر ملی ،کیا آج بھی جیل میں بند بشریٰ بی بی کی اہمیت و حیثیت قائم ہے ، حقیقت یہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا بشریٰ بی بی سے رابطہ، ان سے نکاح اورحکومت میں ان کا کردار باقاعدہ ایک ایجنڈا کاحصہ تھا اور ہے اور اب بھی پارٹی کی سطح پر بشریٰ بی بی کی رائے کی اہمیت اور حیثیت نظر آ رہی ہے ،خود پی ٹی آئی کی سیاست کے پیچھے بشریٰ بی بی اور بشریٰ بی بی کے پیچھے اور بہت سے کردار نظر آتے ہیں اور یہی وہ ایجنڈا تھا جس پر بشریٰ بی بی اقتدار میں آنے کے بعد بھی کاربند نظر آئیں ، وزیراعلیٰ پنجاب کے انتخاب، پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کے عمل، بیورو کریسی میں تعیناتیاں ان کے اشاروں کی مانند رہیں اور اس میں خصوصی طور پر احسن جمیل گجر اور ان کی اہلیہ فرح جمیل گجر کا کردار بھی نمایاں رہا لیکن ان کا یہ کردار ‘‘بشریٰ بی بی’’ کے ذریعہ ہی ممکن بنا اور اس وقت کی اپوزیشن بھی ان کے اس کردار کو بنی گالہ کے بجائے منی گالہ قرار دیتی رہی ،ا س وقت کے ایک اہم ذمہ دار نے جب عجیب کرپشن کی غضب کہانی پر مشتمل ایک رپورٹ وزیراعظم کے سامنے رکھی تو انہوں نے اس پر کان دھرنے اور اس مذموم عمل کا نوٹس لینے کے بجائے خود مذکورہ ذمہ دار کو ہی ان کے منصب سے فارغ کر دیا ۔
مصدقہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت کے وزیراعظم نے اس وقت کے آرمی چیف کو فوری طور پر انہیں منصب سے فراغت کا حکم دیا جس پر چھٹی کے روز عمل درآمد کرایا گیا ، متعدد رپورٹس میں کہا گیا کہ بشریٰ بی بی پارٹی کے اہم ترین اور حساس فیصلوں پر اثر انداز ہوتی رہیں اور اس کی بڑی وجہ خود بانی پی ٹی آئی کا ان پر مکمل اعتماد تھا پنجاب میں فرح گوگی پر لگنے والے الزامات نے پی ٹی آئی کے اندر اختلافات بھی پیدا کئے تھے ، اپوزیشن انہیں پنجاب کی اصل حکومت قرار دیتے تھے اور خود اس وقت کے وزیراعلیٰ عثمان بزدار کو ان کے سامنے پَر مارنے کی جرأت نہ تھی اور جب خود بانی پی ٹی آئی کی حکومت کاخاتمہ ہوا تو پھر بشریٰ بی بی پارٹی کے بیانیہ کے لئے مزاحمت اور قربانی کی علامت بن گئیں اور ان کی جماعت کے لوگ بانی کے ہمراہ ان کی قید کو سراہتے ہوئے انہیں سیاسی استقامت کا استعارہ قرار دیتے ہیں اور اب بھی جیل میں بند ہونے کے باوجود ان کا پارٹی ذمہ داران کو ہدایات کا عمل جاری ہے ۔ ماہرین یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کا پی ٹی آئی میں باضابطہ سیاسی کردار نہیں لیکن عملی سیاسی اثر بڑا مضبوط اور تاریخی ہے ، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد بشریٰ بی بی کی سیاسی اہمیت و حیثیت بڑھے گی اس امر کے باوجود کہ مشکل صورتحال اور جیل کی صعوبتوں کے عمل میں بانی کی تینوں بہنوں کا کردار بہت نمایاں رہا لیکن پی ٹی آئی کی سیاست میں مستقبل میں وہ بشریٰ بی بی کے کردار پر غالب نہیں آ سکیں گی ،کیا وہ خود سیاست میں آئیں گی، فی الحال اس پر حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا ۔