برطانوی جریدے میں چھپی باتیں جھٹلانا بہت مشکل : شامی
پاکستانی سیاست پر اثر نہیں پڑیگا:حسن عسکری، اس کوچیلنج کرنا چاہیے :سلمان غنی پی ٹی آئی پرکیااثرات ہونگے کچھ نہیں کہہ سکتا:رسول بخش ،تھنک ٹینک میں گفتگو
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)معروف تجزیہ کا ر مجیب الرحمن شامی نے کہا ہے کہ برطانوی جریدے میں جو مضمون شائع ہوا ہے اس جیسی باتیں پہلے بھی یہاں ہوتی رہیں،یہ باتیں بشریٰ کے قریبی لوگ بھی کرتے تھے ،جو باتیں برطانوی جریدے میں شائع ہوئیں ان میں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے ہم ناواقف تھے ،یہ جو باتیں چھپی ہیں ان کو جھٹلانا بہت مشکل ہوگا،جب عمران خان کرکٹر تھے ان کا اس وقت بھی روحانی لوگوں سے رابطہ ہوتا تھا،انہوں نے اپنی کتاب میرا پاکستان میں بھی اس کا ذکر کیا ہے ۔ دنیانیوزکے پروگرام تھنک ٹینک میں تجزیہ کا ر ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا کہ جو باتیں جریدے میں شائع ہوئی ہیں یہ ہم نے پہلے بھی سنی تھیں،اس آرٹیکل سے پاکستان کی سیاست پر کوئی اثر نہیں پڑے گا،کیونکہ جو لوگ عمران خان کے حامی ہیں وہ اس کو نہیں مانیں گے ، پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ آرٹیکل نیٹ پر شائع ہوا ہے یا پرنٹ ایڈیشن میں چھپا ہے ؟،اگر یہ پرنٹ ایڈیشن میں چھپتا تو یہ بہت سیریس معاملہ ہے ، اس کو چیلنج کرنا بھی آسان ہوجاتا ہے ،میرااندازہ ہے کہ یہ خبر پرنٹ ایڈیشن میں نہیں آئی،کیونکہ اس قسم کی خبریں ڈیجیٹل ہوتی ہیں۔ تجزیہ کا ر سلمان غنی نے کہا کہ بشریٰ بی بی کا جماعت اور حکومت میں کیا کردار تھا،یہ ایک مکمل کیس سٹڈی ہے جس پر آنے والے وقت میں بھی لکھا جائے گا، یہ جریدہ مستند ہے اس میں عمران خان کے آرٹیکل بھی شائع ہوتے رہے ،بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں ہم اس کو چیلنج کریں گے ، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ضرور چیلنج کرنا چاہیے ،مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ چیلنج نہیں کرینگے ، تجزیہ کا رڈاکٹر رسول بخش نے کہا ہے کہ یہ رپورٹ ایسے شخص نے لکھی ہے جو پاکستان کے حالات کو جانتا بھی ہے ،اس نے جو باتیں لکھی ہیں تحقیق کرکے لکھی ہیں ، یہ رپورٹ عام رپورٹ نہیں ہے جو کسی پاکستانی صحافی نے کی ہے ، ان باتوں سے پی ٹی آئی پر کیا اثرات ہوں گے اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔