پارلیمنٹ کے فیصلوں کو نہ ماننا آئین شکنی ہے : مریم اورنگزیب
لاہور(آئی این پی ،مانیٹرنگ ڈیسک )پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے فیصلوں کو نہ ماننا آئین شکنی ہے، پی ٹی آئی نے اپنے سیاسی اور ذاتی مفاد کیلئے عدلیہ سمیت دیگر ادارے تباہ کئے۔
مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا کام آئین اور قانون کی مسلسل بہتری کے لیے کام کرنا ہے ،وزیراعظم شہباز شریف نے قائدانہ کردار ادا کیا، ترمیم کے تمام مراحل جمہوری انداز سے مکمل ہوئے ۔پنجاب کی سینئر وزیر نے یہ بھی کہا کہ ترمیم کو نہ ماننے والے آئین اور پارلیمنٹ کو نہیں مان رہے ،پارلیمنٹ کے اختیار کو نہ ماننے والے جمہوری ہیں نہ ہی آئین پرست ہیں۔