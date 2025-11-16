سمیڈا کو اسلام آباد میں فارما پارک کیلئے جامع پلان بنانیکی ہدایت
سہولت فارماسیوٹیکل ایس ایم ایز کی بہتری کیلئے ضروری ، معاون خصوصی وزیر زعظم
اسلام آباد (اے پی پی) وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان نے ایس ایم ایز کو بااختیار بنانے کے حوالے سے فارما پارک کے قیام کیلئے جامع پلان بنانے کی ہدایت کر تے ہوئے کہا ہے کہ یہ سہولت فارماسیوٹیکل ایس ایم ایز کی مدد، جدت اور معیار میں بہتری کے لیے نہایت ضروری ہے ۔انہوں نے اسلام آباد میں سمیڈا کے ساتھ ایک فالو اپ اجلاس کی صدارت کی۔انہوں نے سمیڈا کو اسلام آباد میں فارما پارک کے قیام کے لیے ایک جامع پلان اور فریم ورک تیار کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ایس ایم ایز میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے ۔انہیں ترقی اور ملکی معیشت میں مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے مضبوط پلیٹ فارم اور ادارہ جاتی سہولت درکار ہے ۔ ہارون اختر خان نے کہا وزارتِ صنعت و پیداوار ایس ایم ایز کی بحالی اور ترقی کے لیے کوشاں ہے ۔