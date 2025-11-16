ڈی جی آئی ایس پی آر کی طلبہ اساتذہ کیساتھ خصوصی نشست
ملکی دفاع کی اہمیت پر گفتگو، طلبہ، اساتذہ کا پاک فوج کو خراج تحسین سیشن باخبر اور ذمہ دار شہری بننے میں انتہائی معاون ثابت ہوگا ، اساتذہ
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے نجی کالج و سکول میں طلبہ و اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست میں ملک کی داخلی صورتحال، قومی سلامتی اور دفاعِ وطن کی اہمیت پر تفصیلی گفتگو کی۔آئی ایس پی آر کے مطابق اس دوران طلبہ اور اساتذہ نے پاک فوج کے کردار کو زبردست الفاظ میں سراہا۔نشست کے دوران اساتذہ نے اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا کہ افواج نہ صرف ملکی خودمختاری اور قومی سالمیت کے تحفظ کی ذمہ داری نبھاتی ہیں بلکہ عوام کی سلامتی اور دفاع میں بھی کلیدی کردار ادا کرتی ہیں ، نشست نے طلبہ کو روایتی سوچ سے ہٹ کر وسیع تر قومی و عالمی تناظر میں غوروفکر کا موقع فراہم کیا۔ سیشن نے نوجوانوں کو پاکستانیت، فعال شہریت اور سماجی ذمہ داریوں کے حقیقی تصور سے روشناس کر ایا، جو مستقبل کے باخبر اور ذمہ دار شہری بننے میں معاون ثابت ہوگا۔دوسری جانب طلبہ نے کہا کہ معرکہ حق میں پاک فوج کے تاریخی اور فیصلہ کن کردار نے ان کے اندر پاکستان کے ناقابلِ تسخیر دفاع پر بھروسہ مزید مضبوط کیا ہے ۔طلبہ نے پاک فوج کے ساتھ اپنی والہانہ وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج ہم سے اور ہم پاک فوج سے ہیں۔