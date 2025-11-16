موسمیاتی تبدیلی پاکستان کیلئے بقا کا خطرہ:محمد اورنگزیب
فنڈ کو نقصانات کے عملی ادائیگیوں کا آغاز کرنا چاہیے :کوپ 30ڈائیلاگ سے خطاب
اسلام آباد،برازیلیا (آئی این پی )وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے عالمی سطح پر سادہ اور تیز کلائمیٹ فنانسنگ تک رسائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا موسمیاتی تبدیلی پاکستان کیلئے بقا کا خطرہ بن چکی ہے ۔ محمد اورنگزیب نے برازیل میں منعقدہ کوپ 30 کلائمیٹ فنانس ڈائیلاگ سے ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے گرین کلائمیٹ فنڈ کے پیچیدہ طریقہ کار پر اظہار تشویش کیا اور پاکستان کی این ڈی سیز، نیشنل ایڈاپٹیشن پلان اور کلائمیٹ پراسپیرٹی پلان پر روشنی ڈالی۔
انہوں نے کہا اب وقت عملدر آمد اور نتائج پر توجہ دینے کا ہے ، فنڈ کو نقصانات کے عملی ادائیگیوں کا آغاز کرنا چاہیے۔ عالمی بینک کے پاکستان کیلئے 2 ارب ڈالر سالانہ پیکیج میں سے ایک تہائی کلائمیٹ منصوبوں کیلئے ہے ۔ وزیر خزانہ نے ایشیائی ترقیاتی بینک اور عالمی مالیاتی اداروں کی معاونت کا اعتراف کیا اور کہا پاکستان نئے کلائمیٹ فنانسنگ ذرائع کو متنوع بنا رہا ہے ، ملک کے پہلے پانڈا بانڈ کا اجرا رواں سال کے آخر تک ہو جائے گا۔ گرین سکوک اور کاربن مارکیٹ منصوبوں میں پیش رفت ہوئی ہے ، پاکستان کے مستقبل کی خوشحالی موسمیاتی خطرات سے نمٹنے سے مشروط ہے ۔