پی ٹی آئی اکانومسٹ کیخلاف عدالت نہیں جائے گی : خواجہ آصف
یہ لوگ اسی چکر میں ہیں کہ عمران خان اندر رہیں اور انکی دکان چلتی رہے فیض حمید سے بھی تحقیقات ہوسکتی ہیں، ٹونائٹ ود ثمر عباس میں گفتگو
لاہور (مانیٹرنگ ڈیسک) وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ برطانوی جریدے میں جو کچھ شائع ہوا ہے ، اس کے اثرات عمران خان کی سیاست پر کیا پڑ سکتے ہیں، اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرا اندازہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی عدالت نہیں جائے گی۔ یہ لوگ اسی چکر میں ہیں کہ عمران خان اندر رہیں اور ان کی دکان چلتی رہے ۔دنیا نیوز کے پروگرام ٹونائٹ ود ثمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان توہمات کا شکار تھے ۔ ایسا شخص وزیر اعظم بن جائے تو پاکستان کا وہی حال ہوتا ہے جو انہوں نے کیا۔ عمران خان کا دور پرآشوب تھا جس سے ہم بڑی مشکل سے نکلے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس طرح کی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں اور پاور میں آجائیں یا اس کے قریب پہنچ جائیں، وہ سکیورٹی کے لیے خطرہ ہوتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے دی اکانومسٹ کے مضمون کے خلاف جو قانونی کارروائی کی بات کی ہے ، وہ ضرور کرنی چاہیے ۔ *دی اکانومسٹ* دنیا کا مستند ترین جریدہ ہے ، اگر یہ نہیں کریں گے تو میں کروں گا۔خواجہ آصف نے کہا کہ یہ ثابت ہونا چاہیے کہ عدالتوں نے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے ۔ یہ بھی پتا چلنا چاہیے کہ گوگی کہاں سے آئی اور کہاں چلی گئی۔ اس اسٹوری کے حوالے سے فیض حمید سے بھی تحقیقات ہو سکتی ہیں۔ججز کے استعفوں سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ استعفے دینے والے ججز اپنی پنشن اور مراعات کے لیے مدت پوری کر رہے ہیں۔ ججز کو گاڑیاں، گارڈز، پلاٹ اور پنشن کی سہولت حاصل ہے ، جبکہ مجھے قطعی طور پر کوئی مراعات نہیں ملتیں۔ مجھے صرف ماہانہ تنخواہ ملتی ہے ، میرے پاس نہ گاڑیاں ہیں اور نہ ہی گارڈز۔