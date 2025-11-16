دہشت گردوں کی سازشیں ہمیشہ ناکام ہوں گی : مریم نواز
کھیل اور امن جیتا، دعا ہے قومی ٹیم فتوحات جاری رکھے پنجاب بار میں فاتح انڈیپنڈنٹ گروپ کیلئے نیک تمناؤں کا اظہار
لاہور(نیوزایجنسیاں )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سری لنکا کیخلاف ون ڈے سیریز جیتنے پر قومی کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دی اورسری لنکن ٹیم کی سپورٹس مین سپرٹ کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہاکہ مہمان ٹیم کا کرکٹ سے لگاؤ قابل تحسین ہے ،دہشت گردی ہار گئی,کھیل اور امن جیت گیا،امن کو جیتنا ہی ہوگا،دہشتگردوں کی سازشیں ہمیشہ ناکام ہوں گی۔
ون ڈے کرکٹ سیریز میں پاکستانی ٹیم نے شاندار کھیل پیش کرکے شائقین کو محظوظ کیا۔بابر اعظم کی شاندار سنچری کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے ۔ دعا ہے پاکستانی ٹیم فتوحات کا سلسلہ برقرار رکھے ۔ دریں اثنا وزیراعلیٰ نے پنجاب بار کونسل کے انتخابات میں فاتح انڈیپنڈنٹ گروپ کو مبارکباد یتے ہوئے نو منتخب ارکان پنجاب بار کونسل کے لئے نیک تمناؤں کا اظہارکیا اور کہا امید ہے کہ نو منتخب ارکان قانون کی سر بلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے ۔