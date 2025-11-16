ڈار سے مصری ہم منصب کا رابطہ غزہ امن کوششوں پر تبادلہ خیال
اسلام آباد(دنیا نیوز، نیوز ایجنسیاں)نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر احمد محمد کا ٹیلیفونک رابطہ ہوا ،ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مصری وزیر خارجہ نے پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا۔
وزرائے خارجہ نے مشرق وسطیٰ سمیت خطے میں ہونے والی پیش رفت پر گفتگو کی اور غزہ کے لئے امن کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ دوران گفتگو اعلیٰ سطح مصروفیات کی اہمیت پر زور دیا گیا، مصری وزیر خارجہ نے دورہ پاکستان کی خواہش کا اظہار بھی کیا ، دریں اثنا نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے اومان کے وزیر خارجہ سید بدر بن حمد بن حمود البوسیدی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ نے اومانی ہم منصب کو سلطنتِ اومان کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد پیش کی۔اسحاق ڈار نے پاکستان اور ا و مان کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو سراہا، دونوں ممالک نے آٹھویں مشترکہ وزارتی کمیشن کے اجلاس کو فریقین کی باہمی سہولت کے مطابق جلد از جلد دوبارہ شیڈول کرنے پر اتفاق کیا۔دونوں رہنماؤں نے آئندہ ہونے والی اعلی سطح کی دوطرفہ ملاقاتوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔