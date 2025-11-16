27ویں آئینی ترمیم میثاقِ جمہوریت کی شق پر عملدرآمد : احسن اقبال
مستعفی ہونیوالے سیاسی ایجنڈے کے دروازے بند ہونے پرمایوسی میں استعفیٰ دے رہے آئینی عدالت کا قیام عدالتی نظام کی مضبوطی ہے :نارووال میں میڈیاسے بات چیت
نارووال (خبر نگار ) وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہاہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میثاقِ جمہوریت کی شق پر عملدرآمد ہے ، جو لوگ استعفے دے رہے ہیں وہ عدلیہ کی آزادی کیلئے نہیں اپنے سیاسی ایجنڈے کے تمام دروازے بند ہوتے دیکھ کر مایوسی میں استعفیٰ دے رہے ہیں۔ میثاقِ جمہوریت پر پی ایم ایل این، پی پی پی سمیت تمام جماعتوں نے دستخط کیے تھے ، پی ٹی آئی نے بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کی توثیق کی تھی، آئینی عدالت کا قیام عدلیہ پر حملہ نہیں بلکہ عدالتی نظام کی مضبوطی ہے ، آئینی عدالت بننے سے عدالتی مداخلت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، ڈی ایچ کیو نارووال میں جدید پتھالوجی یونٹ کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہاکہ آئینی عدالت سے سپریم کورٹ اب اپنے اصل کام پر توجہ دے سکے گی،سپریم کورٹ میں برسوں سے رکے کیسز کی جلد ڈسپوزل ممکن ہو سکے گی، 27ویں آئینی ترمیم نے وفاقی اور نظامِ عدل دونوں کو مضبوط کیا ہے ، ترمیم کے تحت دفاعی شعبے میں مشترکہ کمانڈ کا قیام دورِ جدید کی ضرورت ہے ، نئے دفاعی ڈھانچے سے پاکستان کی جنگی صلاحیت مزید مضبوط ہوگی، اعتراضات کرنے والوں کی تنقید سیاسی ایجنڈا ہے ، حقیقت یا میرٹ سے تعلق نہیں۔