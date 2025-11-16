NHA کی تشکیل نو، پنجاب ریجن 4 زونز میں تقسیم کر نیکا فیصلہ
نئے ڈھانچے کے تحت ملک بھرمیں ممبرز تعینات ،سخت احتساب یقینی بنایاجا ئیگا وزیر مواصلات کی زیر صدار ت اجلاس،پنجاب،بلوچستان ریجن کے امور کا جائزہ لیاگیا
اسلام آباد (نیوز رپورٹر)وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کی تشکیل نو کا فیصلہ کیا ہے ، پنجاب ریجن کو چار زونز،جنوبی پنجاب، شمالی پنجاب، وسطی پنجاب اور لاہور کوالگ ریجن میں تقسیم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ این ایچ اے کے نئے ڈھانچے کے تحت ملک بھر میں نئے ممبرز تعینات کیے جائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز این ایچ اے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیاجس میں پنجاب اور بلوچستان ریجن کے مختلف امور کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر کو موٹروے ایم-5 کی بحالی پر بریفنگ دی گئی کہ جلال پور پیروالا سیکشن (ایک جانب) کی مکمل بحالی 30 نومبر تک کر دی جائے گی۔ وفاقی وزیر نے ہدایت کی کہ گزشتہ ایک سال کے دوران ہونے والے کسی بھی مالی ضیاع کا جائزہ لیا جائے اور تمام ریجنز میں سخت احتساب کو یقینی بنایا جائے ، ملک بھر میں نئے ٹول پلازوں کے ڈیزائن کو یکساں رکھا جائے ۔ انہوں نے متعلقہ ارکان کو ہدایت کی کہ وہ مل بیٹھ کر ایک واضح اور شفاف میکنزم تیار کریں تاکہ ہر خرچ کی مکمل جانچ پڑتال ممکن ہو سکے ۔